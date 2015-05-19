Пробиотики могут быть опасны для здоровья

Исследователи из Колумбийского университета обнаружили больше чем в 50% известных пробиотиков (продуктов с полезными бактериями) глютен. Это белок, содержащийся в пшенице, ржи и ячмене. Люди, страдающие от целиакии (непереносимости глютена), должны исключить его из своего рациона, чтобы избежать появления неприятных симптомов со стороны ЖКТ и снизить риск рака, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Специалисты нашли глютен в 12 из 22 самых продаваемых пробиотиков. Между тем, многие люди с целиакией принимают пробиотики для нормализации микрофлоры кишечника. Большинство пробиотиков, в которых был обнаружен глютен, содержали меньше 20 частиц белка на миллион, что допустимо. Однако в 4 (18%) уровень глютена оказался выше нормы.

Надпись "без глютена" была больше чем на 50% пробиотиков. В двух из этих продуктов содержание белка превышало норму. Проблемы с ЖКТ у тех, кто страдает от целиакии, возникают только после употребления 10 миллиграммов глютена в день. В любом случае, специалисты советуют таким людям относиться к пробиотикам с осторожностью.