Регулярные занятия спортом в преклонном возрасте продлевают жизнь на 5 лет

11:58, 18 мая 2015
Зарубежные новости
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Норвежские ученые установили, что пожилые люди, которые занимаются спортом не менее трех часов в неделю, живут на 5 лет дольше, чем их сверстники. 

Фото: newsru.co.il

Ученые также подчеркивают, что физическая активность продлевает жизнь так же эффективно, как отказ от курения, пишут Новости Израиля.

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Исследователи из больницы Осло 11 лет следили за состоянием 5.700 пожилых норвежцев в возрасте от 68 до 77 лет и пришли к выводу, что жизнь продлевают как интенсивные, так и легкие упражнения.

При этом, согласно исследованию, занятия спортом меньше часа в неделю не оказывают никакого влияния на продолжительность жизни.

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