Исследование показало, что любители собак не склонны к глаукоме

А вот владельцы собак, наоборот, защищены от этого заболевания. Ученые из Университета Калифорнии выяснили: у людей с диагнозом "глаукома" значительно повышены уровни иммуноглобулина Е. Этот белок вырабатывается в организме при контакте с кошками и тараканами. Его уровни сильно повышаются при астме и сенной лихорадке, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Исследователи проанализировали данные 1678 человек в возрасте от 50 до 70 лет. Каждый доброволец прошел тест на аллергию на пылевых клещей, кошек, собак, тараканов и грызунов. Около 5% участников страдали от глаукомы. Из них у 14,3% организм реагировал повышением уровня иммуноглобулина Е на кошек и у 19,1% - на тараканов. Подобная реакция наблюдалась только у 10% людей, не страдавших от глаукомы.

Уровни иммуноглобулина Е из-за собак возрастали у 6% участников с глаукомой и 9% добровольцев без этого заболевания. Специалисты предполагают: собаки проводят больше времени на свежем воздухе. Вероятно, поэтому контакт с ними не опасен для здоровья глаз. Так, судя по всему, иммунная система участвует в процессе развития глаукомы.