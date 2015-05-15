В штате Небраска введено чрезвычайное положение из-за птичьего гриппа
10:16, 15 мая 2015Зарубежные новости
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В общей сложности, в США вирусом заражены 33 млн кур и индеек. Больных птиц уничтожают
Ранее чрезвычайное положение уже было введено в штатах Айова, Миннесота и Висконсин /
Фото: ma-zaika.ru
В американском штате Небраска введено чрезвычайное положение из-за птичьего гриппа.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», решение принял губернатор Пит Рикеттс после того, как специалисты нашли второй очаг инфекции.
В общей сложности, в США вирусом заражены 33 млн кур и индеек. Больных птиц уничтожают.
Ранее чрезвычайное положение уже было введено в штатах Айова, Миннесота и Висконсин. Речь идет о вирусах H5N2 и Н5N8. Случаев заражения ими человека не зафиксировано.
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