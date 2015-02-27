Индии угрожает эпидемия свиного гриппа

Минздрав призывает не паниковать, хотя ситуация довольно напряженная. Хуже всего дела обстоят в Раджастхане и Гуджарате, передает BBC. В Ахмедабаде действуют ограничения, касающиеся массовых мероприятий вроде концертов. Свадьбы и похороны разрешено проводить лишь в защитных масках, пишет Ремедиум.

Текущая вспышка гриппа началась в декабре. И она уже стала самой смертоносной с 2010 года. Почти 4000 человек погибли от вспышек вируса H1N1 с 2009 года. По словам специалистов, в Индии наблюдается паника. Грипп не обошел стороной даже чиновников - заражены спикер гособрания Гуджарата и министр здравоохранения. Некоторые представители политической оппозиции уже раскритиковали власти за бездействие и развивающийся кризис.

Читайте такжеВ Египте за два дня зафиксированы две смерти от птичьего гриппа

По мнению врачей, по мере роста температуры летом вирус будет терять свою силу. Напомним: свиной грипп - респираторное заболевание, вызванное штаммом вируса гриппа типа А. Впервые вирус свиного гриппа H1N1 проявился в Мексике в 2009 году. Изначально вирус поражал лишь свиней, но, попав в организм людей, он начал передаваться воздушно-капельным путем человеку.

Симптомы почти не отличаются от симптоматики сезонного гриппа (лихорадка, кашель, боли в горле, в теле, озноб). Но смертоносность значительно превосходит сезонный грипп. В особой опасности находятся беременные, дети младше 5 лет, лица старше 65 лет и пациенты с серьезными заболеваниями.