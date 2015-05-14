Характер питания влияет на продолжительность жизни

Ответ кроется в том, как наличие пищи изменяет активность генов нервной системы, пишет Здоровье.

Генетические исследования, в том числе изучение долголетия, часто проводят на миниатюрном круглом черве Caenorhabditis elegans. Одна из таких работ вышла недавно в журнале eLife. Она была посвящена тому, как наш мозг реагирует на количество пищи. Как известно, диета влияет не только на продолжительность жизни, но и на развитие организма и его способность к размножению. Но почему постоянное лёгкое голодание удлиняет жизнь, не было понятно.

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Выяснилось, что у круглого червя Caenorhabditis elegans избыток или недостаток пищи воспринимает определённая группа нейронов. Если еда есть, но её мало, в этих нейронах запускается работа нескольких конкретных генов. Они увеличивают содержание серотонина и трансформирующего ростового фактора бета. Эти два вещества служат сигналами иммунной системе, а она, в свою очередь, влияет на продолжительность жизни.

И серотонин, и трансформирующий ростовой фактор бета играют роль при различных заболеваниях, таких как рак, душевные расстройства, диабет и ожирение.