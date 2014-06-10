Голодание полностью обновляет иммунную систему

Отказ от пищи в течение трех суток может полностью обновить иммунную систему, даже у пожилых людей. По мнению специалистов, речь идет о «значительном открытии».

Многие диетологи критикуют голодание, считая, что оно приносит серьезный ущерб организму, однако в процессе новых исследований выяснилось, что после поста стволовые клетки начинают производить в большом количестве белые кровяные клетки (лейкоциты), которые активно борются с различными инфекциями.

Ученые из университета Южной Калифорнии полагают, что их открытие может принести огромную пользу в особенности людям с ослабленной иммунной системой, например, раковым больным после химиотерапии.

Пожилые люди также могут воспользоваться методикой голодания, она значительно повысит их иммунитет и поможет в борьбе с обычными заболеваниями.

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Как выражаются эксперты, голодовка фактически «нажимает на кнопку восстановления», заставляя стволовые клетки производить новые лейкоциты.

Голодание дает команду «Полный вперед!» стволовым клеткам на размножение и восстановление всей системы. При этом организм еще вдобавок освобождается от старых или поврежденных клеток. Фактически, больные и пожилые люди при помощи цикла голодовки получат совершенно новую иммунную систему.

В процессе исследований испытуемым предлагалось регулярно устраивать циклы голодания – от двух до четырех дней – в течение шести месяцев. Исследователи обнаружили, что многодневная голодовка также уменьшает количество фермента PKA, связанного со старением, а также гормона, ответственного за рост раковых опухолей.

Когда человек голодает, его организм старается экономить энергию, и для этого из него удаляется большое количество неиспользуемых иммунных клеток, в первую очередь те, что повреждены. Вначале мы заметили, что у людей, как и у животных, при длительном голодании количество лейкоцитов в крови уменьшается. Когда же люди снова начинают принимать пищу, появляются новые белые кровяные клетки. Откуда же они берутся?

Если это открытие подтвердится в клинических испытаниях других групп исследователей, лечебное голодание может стать одной из самых распространенных процедур, прописываемых людям с ослабленной иммунной системой, в особенности пожилым людям и больных раком.

Ученые, однако, предупреждают, что прибегать к этой методике следует лишь под присмотром опытных диетологов и врачей, чтобы не причинить вреда организму. Кроме того, лечебное голодание должно длиться не более трех суток.

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