Избыточный вес связан с развитием опухолей - исследование

Избыточная масса тела повышает вероятность развития онкологических заболеваний, говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, пишет remedium.ru. Авторы работы подчеркивают, что особенно опасен абдоминальный жир, скапливающийся в области брюшной полости.

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В ходе международного исследования было показано, что в 2012 году 481 тыс. выявленных случаев (3,6% от общего числа) онкологических заболеваний у взрослых пациентов было связано с избыточной массой тела и ожирением. Причем у женщин высокий индекс массы тела (ИМТ) ассоциировался с 5,4% новых случаев рака.

По словам ученых, избыточная масса тела напрямую связана с повышенным риском злокачественных опухолей пищевода, кишечника, почки, поджелудочной железы, желчного пузыря, яичников, матки и постклиматическим раком молочной железы.

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Ожирение является одной из основных угроз здоровью населения развитых стран. Так, по данным ВОЗ, через 15 лет более половины взрослого населения Европы будет иметь лишний вес. Например, 2030 году у трети женщин Великобритании будет диагностировано ожирение, тогда как в 2010 году ожирением страдали 26% женщин. Среди мужчин ожирение будет наблюдаться у 36%, а избыточная масса тела будет зарегистрирована у 3/4 мужского населения страны. В 2010 году эти показатели равнялись 70% и 26% соответственно.