В Кении испытана новая вакцина против малярии

Результаты испытаний были опубликованы в журнале Science Translational Medicine, пишет remedium.ru.

Для участия в исследовании, проводившемся в Кении, был отобран 121 взрослый здоровый мужчина. Волонтерам были сделаны инъекции рекомбинантной вакцины на основе аденовирусного вектора (ChAd63) и модифицированной вакцины Анкара (MVA). Добровольцы из контрольной группы были вакцинированы против бешенства.

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Согласно результатам КИ, экспериментальное средство на 67% снижало вероятность заболевания малярией в течение 8 недель после инъекции. Для подтверждения эффективности и безопасности данной вакцины в странах Африки будут проведены дополнительные исследования.

В настоящее время не существует зарегистрированной противомалярийной вакцины, однако ожидается, что осенью этого года GlaxoSmithKline получит одобрение на использование в африканских странах иммунобиологического средства против этого заболевания. Компания GlaxoSmithKline занимается разработкой RTS,S уже более 30 лет. Исследования вакцины среди детей показали, что RTS,S на 46% сокращает вероятность заболевания малярией среди детей от 5 до 17 месяцев.