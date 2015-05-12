Учёные нашли, где в теле человека может скрываться вирус Эбола

Ученые сделали неожиданное и неприятное открытие: вирус Эбола способен сохраняться в глазах в течение 10 недель после того, как по всем внешним показателям человек вылечился от лихорадки. Вирус нашли в водянистой влаге камер глаза. Это прозрачная жидкость, наполняющая переднюю и заднюю камеры глаза. Примечательно: вирус был в глазах, но в крови его не было, отмечает meddaily.ru со ссылкой на Xinhua. Его также не нашли в слезной жидкости и конъюнктиве.

Известно: вирус выявили в глазах 43-летнего врача Всемирной Организации Здравоохранения, работавшего в Сьерра-Леоне. У него диагностировали Эбола в сентябре. Лечили медика уже в США. Когда его выписывали, в крови и моче следов вируса не было. Правда, вирус содержался в семени пациента, поэтому ему рекомендовали воздержаться от секса или использовать презервативы минимум три месяца.

Однако почти сразу после выписки мужчина начал жаловаться на новые симптомы, включая боли в нижней части спины. Спустя два месяца ему пришлось вернуться в больницу с воспалением сосудистой оболочки глаза (увеитом) и повышенным давлением в левом глазе. Качество зрения упало, и цвет глаз изменился с голубого на зеленый (это осталось загадкой для врачей). Анализ показал наличие вируса в глазах.

При этом известно, что почти 40% людей, переживших Эбола, жаловались на проблемы с глазами. Также есть данные о том, что вирус способен негативно сказываться на зрении и даже вызывать слепоту уже после очищения кровотока от следов вируса.