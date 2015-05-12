ООН объявила Либерию свободной от лихорадки Эбола

Как передает радио Свобода, в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что «вспышка лихорадки Эбола в Либерии остановилась».

В ВОЗ заявляют, что 42 дня прошло с момента последнего подтвержденного смертельного случая.

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В сентябре прошлого года в Либерии фиксировали более 400 новых случаев еженедельно.

Соединенные Штаты Америки поздравили Либерию с подавлением вспышки лихорадки Эбола, но предупредили, что в регионе не могут успокаиваться, пока болезнь не ликвидирована в соседних Сьерра-Леоне и Гвинеи.

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В общем от нынешней вспышки болезни Эбола, начавшейся в прошлом году, погибло уже почти 10 тысяч человек, в основном в странах Западной Африки.