Учёные установили: избыток сладкого может спровоцировать болезнь Альцгеймера

Сладкие продукты питания вроде кексов и шоколада могут быть причастны к развитию болезни Альцгеймера, передает meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph со ссылкой на исследование Медшколы Университета Вашингтона. Видимо, высокий уровень сахара в крови влияет на работу мозга и усугубляет течение неврологических отклонений.

Ученые на примере мышей выяснили: повышенный сахар приводил к росту уровня бета-амилоидного белка - основы опасных отложений в мозге, которые характерны для болезни Альцгеймера. Известно: при диабете и ряде других заболеваний контроль уровня сахара нарушен.

Следовательно, диабетики находятся в группе повышенного риска неврологических недугов. Возможно, если сфокусироваться на контроле сахара, можно предотвратить пагубные изменения в мозге. Также специалисты советуют правильно питаться и не злоупотреблять сладостями.