Жирное молоко - против диабета

Покупаете обезжиренные молочные продукты, чтобы сохранить здоровье? По всей видимости, это излишне, ведь риск диабета 2 типа уменьшает обычное, не обезжиренное молоко, пишет Здоровье.

Шведские учёные проанализировали пищевые привычки 27000 своих соотечественников в возрасте от 45 до 74 лет. Добровольцы нынешнего исследования 20 лет назад участвовали вMalmö Diet and Cancer study, призванном связать признаки появления рака и особенности диеты человека. Из 27 тысяч участников у 10% за 20 лет развился диабет 2 типа. Те, кто употреблял в пищу много мяса любой жирности, чаще оказывались в группе заболевших, а те, кто ел много необезжиренных молочных продуктов, —на 23% реже, чем употреблявшие мало такой пищи. У тех, кто предпочитал обезжиренные молоко, творог и йогурт, риск диабета не снижался, но и не возрастал.

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И мясо, и молоко содержат насыщенные жиры, но в молочных продуктах чаще встречаются отдельные полезные жирные кислоты. Возможно, именно поэтому молоко и мясо так по-разному влияют на риск диабета.

Исследователи призывают обращать внимание не на количество жира в пище, а на конкретные продукты, которые мы едим, и учитывать по возможности все компоненты в их составе.