Лунатизм передаётся по наследству - открытие

Специалисты из Госпиталя Сакре-Кер-де-Монреаль проанализировали данные 1940 детей. Исследователи изучали сомнамбулизм (снохождение) и ночной ужас. При сомнамбулизме люди совершают какие-либо действия, находясь в состоянии сна. Ночной ужас - расстройство сна, характеризующееся резким пробуждением в состоянии сильного испуга, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Данные расстройства чаще встречаются в детстве и обычно исчезают в подростковом возрасте. В редких случаях они сохраняются или появляются в зрелом возрасте. Ученые опросили детей и их родителей. Оказалось, что 61,5% детей, у которых оба родителя были лунатиками в детстве, страдали от сомнамбулизма. Риск снохождения у таких детей оказался повышен в 7 раз.

Сомнамбулизм у одного из родителей увеличивал риск данного расстройства у ребенка в три раза. При этом условии от сомнамбулизма страдали 47,4% детей. Ночной ужас встречался среди 56,2% детей в возрасте от 1,5 до 13 лет. Специалисты обнаружили расстройство у 34,4% детей в возрасте 1,5 лет и 5,3% в возрасте 13 лет. Исследователи связывают сомнамбулизм и ночной ужас с полиморфизмом генов, отвечающих за глубину сна.