Полезные свойства шоколада

Исследователи сравнивали показатели любителей шоколада и тех, кто к этому лакомству равнодушен. В исследуемой группе было 114 тысяч человек, пишет med2.ru.

В ходе пяти исследований было доказано, что шоколад благотворно сказывается на работе сердца и состоянии сердечно-сосудистой системы. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у сладкоежек на 37% ниже, чем у тех, кто избегает шоколада или употребляет его крайне редко. Кроме того, шоколад на 29% снижает вероятность развития инсульта.

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Кстати, исследователи не разделяли в группе любителей разных видов шоколада - следовательно, шоколад полезен всякий.

Ранее японскими учеными было доказано, что его регулярное употребление шоколада снижает риск сердечных заболеваний за счет своей способности повышать уровень хорошего холестерина. Правда, японцы рекомендовали в качестве средства профилактики черный шоколад. «Черный горький шоколад без начинок и добавок — самый полезный. В нем вдвое больше полезных соединений — антиоксидантов, защищающих клетки нашего организма от свободных радикалов — соединений-разрушителей», — уверены японские исследователи. Лабораторные тесты биологической активности какао-полифенолов подтвердили их антиоксидантное действие, которое может предупреждать развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.