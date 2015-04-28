Cахар в напитках увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - ученые
Напитки, подслащенные малым, умеренным и большим объемом кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, увеличивают факторы риска сердечно-сосудистого заболевания, даже если потребляются не более двух недель молодыми и здоровыми мужчинами и женщинами.
К таким выводам пришли ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе, пишет med2.ru.
Исследование впервые продемонстрировало прямое зависимое от дозы соотношение между количеством добавленного сахара в подслащенных напитках и ростом определенных фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Данные подтверждают результаты прежнего эпидемиологического исследования и показывают, что риск смерти от сердечно-сосудистого заболевания — ведущей причины смерти в США и во всем мире — повышается с увеличением количества потребляемого сахара.
«Наши результаты ясно показывают, что люди остро реагируют на вредные эффекты излишков пищевого сахара в широком диапазоне уровней потребления», заключил ведущий автор Кимбер Стэнхоуп.