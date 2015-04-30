В Великобритании начали продавать набор, диагностирующий ВИЧ-инфекцию

На прилавках магазинов Великобритании появился первый официально одобренный министерством здравоохранения набор, позволяющий сделать проверку на наличие в крови ВИЧ в домашних условиях, сообщают Новости Израиля.

Прибор проверяет уровень антител в капли крови, взятой из пальца.

Точность работы прибора достигает 99,7%.

Сообщается, что, по мнению общественных организаций, появление в продаже этого набора существенно уменьшит число случаев заболевания СПИДом, которые не были диагностированы.