Савченко перевели в горбольницу Москвы для дальнейшего наблюдения

Украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко перевели из СИЗО в 20-ю горбольницу Москвы.

Об сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Федеральной службы исполнения наказаний РФ Кристину Белоусову.

"Савченко сегодня переведена в 20-ю городскую больницу для дальнейшего наблюдения и выработки тактики последующего ведения. Состояние здоровья Савченко оценивается как удовлетворительное", - утверждает Белоусова.

"При этом со вчерашнего дня Савченко вновь стала принимать пищу", - сказала представитель ФСИН.

Как сообщал УНИАН, вчера адвокат Савченко Марк Фейгин сообщил, что 28 апреля ее отправляют в 20-ю горбольницу Москвы

Адвокат также разместил письмо Савченко, в котором она, в частности, написала, что у нее началась аллергия, но непонятно на что. «Никто сказать не может и вылечить тоже не могут, только залечивают. Может, у меня уже аллергия на Россию? И тюрьму?!», - добавила Савченко. Она сообщила, что весит 50 килограммов, «сахар 2,8, давление 90х50, температура 35,8».

"Меня переводят из тюрьмы в городскую больницу, в тюремное отделение, с торгами и договоренностями, что там я начну хоть что-то есть", - сообщила Савченко.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В декабре Савченко объявила голодовку.

24 апреля Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и в незаконном пересечении границы РФ.

После этого, по информации Федеральной службы исполнения наказаний, Савченко ужесточила голодовку.

Позже глава российского Совета по правам человека Михаил Федотов после встречи с Савченко заявил, что состояние ее здоровья вызывает серьезные опасения: за последнюю неделю Савченко потеряла более 8 килограммов веса.