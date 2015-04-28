Матери влияют на рискованные решения своих детей

Подробный отчет о проделанной научной работе опубликован в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Ученые провели ряд экспериментов, для участия в которых были приглашены дети в возрасте 14 лет и их мамы. В рамках эксперимента подросткам предложили пройти трассу за рулем автосимулятора, при этом фиксировалась работа их головного мозга. В первом случае испытуемые проходили трассу одни, во втором с ними на «пассажирском» сидении находилась мама. Исследователи уже проводили такие эксперименты, только тогда сопровождающими водителей были их ровесники, присутствие которых повышало частоту опасных маневров.

Результаты экспериментов показали, что, находясь за рулем автосимулятора одни, подростки были больше склонны к более рискованным стратегиям поведения в 55% случаев, а в их головном мозге активировались области, которые отвечают за чувство вознаграждения. Когда рядом с подростками находились их мамы, уровень принятия таких решений снижался до 45%, а при их принятии зоны мозга, отвечающие за вознаграждение, работали не очень активно. И, наоборот, при соблюдении водителем правил дорожного движения, например остановка на желтый сигнал светофора, учеными было зафиксировано возбуждение в префронтальной коре головного мозга, отвечающей за принятие решений и оценивание обстановки. Следовательно, ученые смогли доказать, что одно только присутствие мамы помогает человеку принимать более безопасные решения.