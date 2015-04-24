Школьные автобусы влияют на здоровье учеников

Ученые проанализировали, как качество топлива, которое используется в школьных автобусах, влияет на здоровье детей. Подробнее с результатами работы можно ознакомиться в Тhe American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, сообщает Газета.ру.

В исследовании приняли участи 275 детей, обучающихся в школах штата Вашингтон и регулярно ездящих туда на школьных автобусах. Ученые наблюдали за их здоровьем с 2005 по 2009 год. За это время были проанализированы 597 поездок на 188 автобусах до и после того, как в них стало использоваться дизельное топливо с ультранизким содержанием серы или биотопливо.

Результаты работы показали, что после того, как автобусы стали ездить на менее вредном топливе, состояние здоровья детей значительно улучшилось: они стали меньше болеть и реже пропускать уроки. Особенно сильно замена топлива сказалась на частоте возникновения болезней легких: их число уменьшилось на 16% среди всех детей в среднем и на 20–31% среди школьников, страдающих от астмы. Ученые уверены, что полученные ими результаты станут достаточно убедительными для местных властей, чтобы те инициировали замену автобусов и топлива на более безопасные для детского здоровья.