Продукты, которые запрещено есть детям до 5 лет

Орехи

Из-за того, что орехи считаются сильным аллергеном, предлагать их детям до 5-ти лет нежелательно. Тем более нужно быть осторожными, если в семье у кого-то есть такая проблема. Кроме того малыши-дошкольники еще не совсем качественно пережевывают пищу, а плохо разжеванным орехом очень легко подавиться, что может привести к удушью.

Сладкие газированные напитки

В одном стакане сладкой газировки содержится около 10 столовых ложек сахара. Это слишком большая доза глюкозы, как для организма чада в целом, так и для его зубов. К тому же очень часто в газировку добавляют кофеин, который детям до 10 лет вообще противопоказан (особенно, если ребенок гиперактивен). А если ваш дошкольник выпьет пару стаканчиков такой газировки, то это чревато повышением у него артериального давления, нервным возбуждением, потерей концентрации и даже нарушить сон.

Магазинные сладости

Даже после трех лет предлагать своему ребенку тортики, конфеты, печенье с большим сроком годности, кучей эмульгаторов и консервантов, химическими красителями нельзя. Многие химические вещества, которые добавляются для усиления вкуса и запаха также, как и газировка, могут вызвать перевозбуждение нервной системы дошкольника. И это в лучшем случае.

Копченая рыба

В последнее время для удешевления процесса копчения рыбы используют жидкий дым., который отнюдь не безвреден. В его составе есть пирогаллол - вещество, которое добавляют в краску для волос и содержащееся в сигаретном дыме. Кроме того, это опасное вещество повреждает ДНК клеток, сходный состав имеют лекарства, которыми проводят химиотерапию при онкологических заболеваниях. То есть последствия употребления ребенком такого продукта можно предугадать, и аллергическая реакция - это самое малое, что может вызвать употребление подобной рыбки. Копченая жидким дымом рыба отличается от качественной своим цветом: она оранжевая или золотистая, а не коричневая.

Колбасы и консервы

Мало того, что в колбасы в последнее время попадает не так уж и много мяса, как это должно быть (заменяется растительным белком), так еще и соли в них слишком много, как для детского организма. Консервы тоже имеют слишком большое содержание соли. Именно поэтому эти продукты в "черном списке продуктов" для детей до 5-ти лет.

Грибы

Ферменты, которые могут перерабатывать содержащийся в грибах микроэлемент хинин, начинают вырабатываться у ребенка в возрасте около 7-ми лет. Кроме того не советуем предлагать чаду грибы, которые собрали самостоятельно, даже если вы уверены в их экологичности. Дело в том, что грибы, как губка впитывают все вещества, которые находятся в месте их произрастания, и то что на взрослый организм не окажет никакого влияния, дитю может стать ядом.

Морские моллюски

Креветки, крабы, молюски и мидии сильные аллергены. Если твое чадо до этого никогда не пробовало такие продукты, то лучше не спешить и не предлагать их ему. А еще молюски, как губки, легко впитывают в себя токсины из моря или океана, что чревато тяжелыми отравлениями детского организма (здесь та же ситуация, что с грибами).