Маленькие тайны для здоровья и красоты

Сауна для иммунитета.

Весной у нас часто снижается иммунитет и появляется слабость. Финские ученые уверяют: повысить иммунитет поможет… сауна! Всего 3 посещения сауны по несколько минут способны вернуть жизненный тонус и сопротивляемость болезням, пишет 03info.com. Нет возможности пойти в сауну? Обыкновенная баня тоже не подведет!

Жуйте 32 раза!

Хотите быть всегда худыми и при этом есть все, что хочется? Украинские диетологи предлагают волшебную формулу: ешьте все, но тщательно пережевывайте. Прежде чем проглотить пищу, делайте 32 жевка. Так вы не располнеете и сохраните желудок здоровым.

Вытяните ноги!

Плохо переносите долгие путешествия в самолете или автобусе? Ученые из Нидерландов дали путешественникам такой совет: во время поездки сильно вытяните ноги, слегка откиньте голову назад и расслабьтесь. В такой позе гораздо легче будет перенести неудобства во время утомительной поездки.

Зеленый чай с сахаром.

Добавлять ли в зеленый чай сахар или лучше пить его не сладким? На этот вопрос ответили американские исследователи-диетологи. Добавлять! Оказывается, зеленый чай намного полезнее с сахаром, чем без него. Сладкая глюкоза помогает в 3 раза лучше усваиваться особым веществам – катехинам, которые присутствуют в зеленом чае. А они защищают наш организм от рака и преждевременного старения.