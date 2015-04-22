Болевой порог у младенцев ниже, чем у взрослых

Некоторые специалисты считают, что мозг грудных детей недостаточно развит для того, чтобы они чувствовали боль. Якобы любая реакция младенцев на болевые стимулы - просто рефлекс. Ученые из Оксфордского университета доказали: это не так, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

В исследовании приняли участие 10 здоровых детей в возрасте от одного до шести дней и 10 здоровых взрослых людей в возрасте от 23 до 36 лет. Специалисты сканировали мозг младенцев, пока те спали. В процессе сканирования ученые дотрагивались до пяток малышей специальными зондами. Стимул вызывал у детей легкие болевые ощущения, но они не просыпались.

Затем исследователи повторили эксперимент на взрослых. Сканирование показало: у взрослых из-за воздействия болевого стимула повышалась активность в 20 зонах мозга, а у младенцев - в 18 из этих 20. Кроме того, мозг детей реагировал так на стимул, который был в 4 раза слабее, чем у взрослых. То есть, судя по всему, болевой порог у младенцев гораздо ниже.