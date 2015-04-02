Лед не помогает при ушибах

Исследование австралийских учёных показывает, что лёд не снимает отёков и не улучшает состояние сосудов, пишет Здоровье.

В роли подопытных, как обычно, выступили крысы. Людям сложно оценить, облегчается ли у грызунов боль при наложении льда на место ушиба, однако по объектинвым признакам вполне можно понять, уменьшился ли отёк. Поэтому исследователи из Квинслендского технологического университета разделили крыс на 2 группы. Одним через 5 минут после травмирования бедра накладывали на место ушиба повязку со льдом и держали её в течение 20 минут. Другим льда не полагалось.

Через 3 дня после получения травмы учёныепроверяли в крови крыс содержаниемаркеров ангиогенеза – молекул, наличие которых говорит об образовании новых кровеносных сосудов. Помимо этого, анализы должны были выявить в крови клетки иммунной системы, активные при воспалении. Ту же процедуру повторили через 28 дней после ушиба.

Через 3 дня после травмы количество маркеров ангиогенеза в крови было ниже у крыс, которым к месту ушиба прикладывали лёд. Это означает, что восстановление мелких кровеносных сосудов у животных этой группы шло хуже. В то же время количество активных при воспалении клеток у этих крыс было повышенным. Воспаление может помогать восстановлению тканей, так что это скорее хороший покзатель.

По прошествии 4 недель после травмы объём мышечной ткани в месте ушиба был примерно одинаков у всех животных. Это свидетельствует о том, что лёд не ускорил (но и не замедлил) восстановление конечности.