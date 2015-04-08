"Совы" болеют чаще, чем "жаворонки"

В исследовании ученых из Университета Коре приняли участие 1600 человек в возрасте от 47 до 59 лет. Из них 95 были "совами", 480 - "жаворонками", а остальные - ни теми, ни другими. Участники рассказали специалистам о режиме своего сна. Исследователи оценили состояние здоровья добровольцев, пишет meddaily.ru.

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Независимо от возраста, образа жизни и количества сна, уровни липидов в крови у "сов" оказались выше, чем у "жаворонков". Мужчины-"совы" чаще страдали от диабета и саркопении (изменения скелетной мускулатуры, приводящего к потере мышечной массы и силы) по сравнению с жаворонками. У женщин-"сов" жировых отложений в области живота было больше, чем у женщин-"жаворонков". Кроме того, у женщин-"сов" был повышен риск метаболического синдрома, часто приводящего к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

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По словам исследователей, у "сов" ниже качество сна. Кроме того, они чаще ведут неправильный образ жизни - курят, едят ночью и мало двигаются. Вероятно, все это и подрывает их здоровье. В целом "совы" оказались моложе "жаворонков", поэтому специалисты настаивают на том, чтобы данной проблеме уделялось как можно больше внимания. Однако в существовании причинно-следственной связи ученые пока не уверены.