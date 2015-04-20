FDA одобрила имплантируемую линзу для коррекции зрения при пресбиопии
14:21, 20 апреля 2015Зарубежные новости
165
Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировала инновационную интракорнеальную линзу KAMRA inlay для коррекции зрения при пресбиопии - аномалии рефракции глаза, при которой человек не может рассмотреть мелкий шрифт или маленькие предметы на близком расстоянии
После имплантации линза работает как диафрагма камеры, задерживая периферические лучи
likar.info
Как отмечается в пресс-релизе ведомства, KAMRA inlay стал первым импантатом, позволяющим корректировать зрение у пациентов, которым не требуется операция по удалению катаракты, пишет remedium.ru.
Читайте такжеБлагодаря контактным линзам замедляется процесс потери зрения
KAMRA inlay, разработанная калифорнийской компанией AcuFocus, представляет собой небольшую линзу с отверстием в центре. После имплантации линза работает как диафрагма камеры, задерживая периферические лучи. KAMRA inlay имплантируется только в один глаз.
Результаты проведенных клинических исследований показали, что в течение года после установки KAMRA inlay у 83,5% пациентов острота зрения улучшилась до 20/40.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter