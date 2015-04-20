FDA одобрила имплантируемую линзу для коррекции зрения при пресбиопии

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, KAMRA inlay стал первым импантатом, позволяющим корректировать зрение у пациентов, которым не требуется операция по удалению катаракты, пишет remedium.ru.

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KAMRA inlay, разработанная калифорнийской компанией AcuFocus, представляет собой небольшую линзу с отверстием в центре. После имплантации линза работает как диафрагма камеры, задерживая периферические лучи. KAMRA inlay имплантируется только в один глаз.

Результаты проведенных клинических исследований показали, что в течение года после установки KAMRA inlay у 83,5% пациентов острота зрения улучшилась до 20/40.