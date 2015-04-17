Психотерапия гораздо лучше антидепрессантов

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире от депрессии страдают более 350 миллионов человек всех возрастов. Данное заболевание является одной из ведущих причин потери работоспособности. Многие люди лечатся от депрессии с помощью антидепрессантов. Между тем, подобные средства могут иметь побочные эффекты, такие как тошнота, сухость во рту, нечеткость зрения, запор, головокружение, сонливость, бессонница и сексуальная дисфункция, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Психотерапевтические сеансы в этом плане безопаснее. К тому же, в отличие от антидепрессантов, они способны перепрограммировать мозг людей, страдающих депрессией. В исследовании ученых из Университета Касселя приняли участие 18 человек с депрессией и 17 здоровых добровольцев. Специалисты просканировали мозг участников. Исследователи заметили, что мозг людей, страдавших от депрессии, выглядел не так, как у здоровых людей. В частности, отличались области мозга, связанные с настроением, мышлением, сном, аппетитом и поведением. Еще у добровольцев с депрессией была повышена активность в полосатом теле, а также миндалине и других структурах лимбической системы.

Исследователи попросили участников прочитать предложения, составленные для каждого индивидуально. Например, там была такая фраза: "Вы хотите, чтобы другие люди вас понимали и принимали, поэтому много для них делаете". Подобные предложения могли вызвать у добровольцев определенную реакцию. Пока участники читали фразы, исследователи наблюдали за их мозговой активностью. Эксперимент провели 2 раза (до и после психотерапии). До психотерапевтических сеансов у добровольцев с депрессией активность в некоторых частях мозга в ответ на предложения существенно повышалась. После 8 недель психотерапии этого не происходило. Ученые планируют повторить исследование через 20 месяцев.