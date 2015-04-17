Учёные предупреждают об опасном количестве соли в детских блюдах

Эксперты из университета королевы Марии (Лондон) предупреждают, что во многих популярных семейных ресторанах подаются детские блюда, содержащие опасное количество соли.

Специалисты проверили 218 детских блюд из 23 популярных ресторанов быстрого питания и установили, что более четверти имели очень большое количество соли, пишет viknaodessa.od.ua. Наиболее вредными оказались детские закуски из Burger King. Обнаружено, что 28% детских блюд содержат более 2 г соли. Это норма ежедневного потребления соли для ребенка в возрасте до 4 лет. А 7% детских блюд содержат более 3 г соли.

По словам исследователей, некоторые из блюд содержат столько же соли, сколько и девять упаковок чипсов. Эксперты предупреждают, что чрезмерное потребление соли в детстве повышает риск развития высокого кровяного давления, инфарктов и инсультов во взрослой жизни.