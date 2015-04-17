Жирная пища очень быстро наносит вред организму

Всего пяти дней потребления продуктов с высоким содержанием жиров достаточно, чтобы изменить процесс метаболизма глюкозы в мышцах. Это доказали исследователи из Политехнического университета Виргинии. Изменения могут привести к прибавке в весе, ожирению и другим проблемам со здоровьем, пишет meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

Ученые попросили студентов придерживаться диеты с высоким (55%) содержанием жиров. Здоровая диета должна включать около 30% жиров. В целом участники употребляли ненамного больше калорий, чем нужно. В рацион добровольцев входили сосиски, макароны с сыром, печенье и пища с добавлением большого количества сливочного масла.

Специалисты изучили образцы мышечной ткани студентов. Анализ показал, что через пять дней неправильного питания процесс гликолиза (окисления глюкозы) в мышцах изменился. При этом студенты не набрали вес, и их чувствительность к инсулину не снизилась. Ученые отмечают: нарушение метаболизма глюкозы является фактором риска развития метаболических нарушений. Они собираются продолжить наблюдение за участниками, чтобы выяснить, как изменения повлияют на организм.