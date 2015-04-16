ВОЗ выступает за публикацию результатов всех клинических исследований



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с требованием публиковать результаты всех клинических исследований лекарственных препаратов, вакцин и медицинских изделий вне зависимости от их исхода, пишет Reuters.

Как заявила помощник генерального секретаря ВОЗ Мари-Поль Кини (Marie-Paule Kieny), сокрытие данных клинических исследований приводит к дезинформации и к необоснованным расходам для государственных и частных учреждений здравоохранения, а также для пациентов, которые платят за неоптимальный или вредные методы лечения.

Читайте такжеВОЗ инициирует международный мониторинг частоты выполнения кесарева сечения

Также во Всемирной организации здравоохранения считают целесообразным обнародовать информацию о ранее неопубликованных исследований, результаты которых могут быть важны для сегодняшнего медицинского сообщества.

В прошлом году в Европейская комиссия по лекарственным препаратам (EMA) рассказали, что в ближайшее время будет внедрена практика открытия деталей клинических отчетов, на основании которых было принято решение о регистрации новых лекарственных средств.