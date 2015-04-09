ВОЗ создала сеть для организации помощи в чрезвычайных ситуациях

ВОЗ обратилась к представителям медицинских служб и неправительственным организациям с просьбой пройти предварительную регистрацию в новой системе, призванной улучшить связь между отдельными командами в непредвиденных ситуациях, пишет remedium.ru.

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По словам руководителя проекта д-ра Йана Нортона (Dr Ian Norton), новая система позволит быстро реагировать и предоставлять необходимую медицинскую помощь пострадавшим при землетрясении или цунами, а также бороться со вспышками различных заболеваний.

О намерении ВОЗ создать резервный фонд и специальные группы быстрого реагирования стало известно в начале текущего года. Решение было принято после многочисленных упреков в медлительности ВОЗ при принятии мер по борьбе с распространением вируса Эбола. Как заявила генеральный директор организации Маргарет Чен, эпидемия оказалась «мега-кризисом, который превзошел возможности ВОЗ».