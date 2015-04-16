В мозге человека обнаружили "центр сарказма"

В новом исследовании, проведенном в Университете Джонса Хопкинса, приняли участие 24 человека, перенесших инсульт. После инсульта у многих возникают проблемы с восприятием и воспроизведением речи. Ученые выяснили: способность улавливать сарказм тоже страдает. Исследователи просканировали мозг добровольцев, передает viknaodessa.od.ua. Они изучили 8 нервных путей, связанных с распознаванием речи и передачей информации между разными областями мозга.

Также специалисты провели эксперимент. Участники прослушали 40 предложений. Исследователи попросили их определить, какие из них были сказаны искренне, а какие — с сарказмом. Ученые заметили, что добровольцы не отличали сарказм при повреждении правого сагиттального слоя мозга — тракта, соединяющего лобную и височную области с таламусом. По нему данные из слуховых зон поступают в кору головного мозга.

Участникам с повреждениями этой области удавалось опознать только 22% саркастических фраз. Исследователи надеются, что их открытие поможет тем, кто перенес инсульт, наладить отношения с близкими людьми.