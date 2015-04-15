Недостаток витамина E опасен для головного мозга

Витамин Е важен для здоровья кожи и глаз. Кроме того, он укрепляет иммунную систему. Оказывается, витамин E необходим и для нормальной работы мозга. Это выяснили ученые из Университета Орегона, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Irish Examiner.

Исследователи кормили рыбок данио-рерио так, что те на протяжении всей жизни не получали достаточного количества витамина E. Специалисты заметили: у рыбок уровни биомаркера DHA-PC (докозагексаеновой кислоты) оказались снижены на 30%. Согласно данным предыдущих исследований, у людей это повышает риск развития болезни Альцгеймера.

DHA-PC является неотъемлемой частью мембраны клеток головного мозга. В мозге данное соединение не образуется, поэтому единственный способ его получить - правильное питание. Лизофосфолипиды, которые тоже важны для мембраны нейронов, доставляют DHA-PC в мозг из печени. Уровни лизофосфолипидов у рыбок, страдавших от дефицита витамина E, были снижены на 60%.

Так, нехватка витамина E может стать причиной гибели нервных клеток. Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует мужчинам потреблять по 3 миллиграмма, а женщинам - по 4 миллиграмма этого витамина в день. Витамин Е содержится, например, в оливковом масле и рыбьем жире. Также данным витамином богаты семена подсолнечника, миндаль, авокадо и льняное семя.