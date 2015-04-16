В США 8-летний мальчик собрал $81 тыс. на лечение отца

Звезда мема «Успешный ребенок» Сэмми Гринер помог собрать $81 тыс. на лечение отца, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Buzzfeed. Гринер прославился несколько лет назад благодаря фотографии, где он показывает «победный кулак». Сейчас восьмилетний американец обратился за помощью к интернету.

Отец ребенка Джастин Гринер нуждается в пересадке почки, и в настоящее время семья собирает средства на лечение и поиск донора. Отмечается, что сначала мать ребенка Лэйни Гринер не хотела упоминать в обращении своего знаменитого сына, поскольку хотела сфокусировать внимание общественности на муже. Затем американка решила, что публике стоит знать, что деньги нужны отцу мальчика, заставившему улыбнуться большое число людей.

80% постоперационных расходов покрывает Medicare, но семья ищет средства на поиск донора и для дальнейшего ухода за Джастином. Изначально планировалось собрать $75 тыс., но за шесть дней пользователи перевели уже более $81 тыс.