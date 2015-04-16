Злоупотребление кофе при беременности грозит уменьшением веса ребёнка

Исследователи опросили 2184 женщины из Британии в возрасте от 18 лет и старше. Все участницы недавно родили ребенка. Женщины ответили на вопросы о своем образе жизни во время беременности, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Каждая пятая участница в период беременности употребляла алкоголь. Почти 50% из этих женщин не верили в то, что состояние алкогольного опьянения могло причинить вред их ребенку. 10% опрошенных во время беременности курили, а 44% пили больше кофе, чем рекомендуют медики. Более трети женщин ели продукты, запрещенные при беременности, такие как недожаренное мясо, некоторые сыры, непастеризованное молоко и сырые морепродукты.

Специалисты спросили участниц, почему они вели такой образ жизни во время беременности. Примерно 50% не думали, что их поведение негативно влияло на ребенка. Более трети не могли от чего-то отказаться. Примерно каждая десятая оказалась под давлением других людей. Затем у женщин поинтересовались, как окружающие относились к подобным поступкам. 91% признался: люди их осуждали. Несмотря на это, больше 50% собирались вести такой же образ жизни во время следующей беременности.

Медики говорят, что в период беременности от алкоголя стоит совсем отказаться. Он способен проникать через плаценту и влиять на развитие ребенка. Курение опасно для сердца малыша. Также оно повышает риск внутриутробной смерти и снижает вес новорожденного. Высокие уровни кофеина тоже уменьшают массу тела при рождении. Беременным не рекомендуется употреблять более 200 миллиграммов кофеина в день.

Кроме того, врачи не советуют беременным есть некоторые продукты. Например, паштет и сыры, такие как бри, камамбер, горгонзолла и рокфор, могут содержать опасную бактерию Listeria, которая вызывает листериоз. Сырые яйца, сырое мясо, сырые морепродукты и непастеризованное молоко не следует употреблять из-за риска отравления. Жирную рыбу, к примеру, форель, скумбрию или кильку, и стейки из тунца, в котором содержится ртуть, не стоит есть чаще двух раз в неделю.