65-летняя жительница Германии беременна четверней

Учительница из Берлина Аннегрет Рауник, 65-летняя мать 13 детей и бабушка семерых внуков, готовится стать самой старой в мире матерью четверых близнецов, сообщают Новости Израиля, ссылаясь на германскую телекомпанию RTL.

Аннегрет Рауник, которая в этом году должна выйти на пенсию, 10 лет назад уже оказалась в центре внимания отечественных СМИ, в возрасте 55 лет став самой старой матерью в Германии.

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Рауник решилась на еще одного ребенка, когда ее младшая дочь девятилетняя Лейла попросила братика или сестричку. После нескольких попыток искусственного оплодотворения с помощью донорской спермы и донорской яйцеклетки Аннегрет узнала, что беременна четверней.

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65-летняя будущая мать рассказала, что была шокирована, но не рассматривала вариант искусственного сокращения числа эмбрионов.

По словам Рауник, она чувствует себя прекрасно, и беременность проходит нормально.