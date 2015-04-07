Инфракрасный свет положительно влияет на мозг

К симптомам данного синдрома относятся подавленное состояние, утомляемость, головная боль, бессонница, ослабление памяти и рассредоточение внимания. В исследовании приняли участие 160 человек, рассказывает meddaily.ru.

Участники носили шлем со светодиодами, излучавшими на кожу головы красный свет и свет ближней инфракрасной области спектра. Кроме того, светодиоды помещались добровольцам в ноздри, чтобы свет проник в более глубокие структуры мозга. Лечение абсолютно безболезненно. Оно занимает около 30 минут. В нетрадиционной медицине свет давно используется для заживления ран и снятия болевых ощущений.

МРТ-сканирование мозга участников показало, что свет способствовал высвобождению оксида азота рядом с областью воздействия. Благодаря этому улучшался кровоток. Также свет влиял на поврежденные клетки мозга, в частности, на их митохондрии. Они начинали вырабатывать больше АТФ. Ученые полагают: такая терапия может избавить от когнитивных нарушений.