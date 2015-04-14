В Австралии родителей, отказывающихся от вакцинации детей, будут лишать льгот

12:41, 14 апреля 2015
Зарубежные новости
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Правительство Австралии намерено лишить родителей, отказывающихся от вакцинации детей, права на получение некоторых налоговых льгот и возмещение части затрат на уход за ребенком

вакцина вакцинация шприц / Фото: УНИАН

Как отметили власти страны, данная мера призвана защитить население от некоторых инфекционных заболеваний, пишет remedium.ru.

Премьер-министр Австралии Тони Абботт (Tony Abbott) рассказал, что новая политика вступит в силу с 1 января 2016 года. Отказ родителей от иммунизации детей не соответствует социальной политике государства и не подкреплен  результатами клинических испытаний, поэтому таким родителя больше не будет оказываться поддержка налогоплательщиков в виде социальных выплат, подчеркнул Абботт.

Согласно официальным данным, в Австралии в возрастной группе до 5 лет необходимую вакцинацию прошли более 90% детей. Однако более 39 тыс. детей до 7 лет не были иммунизированы из-за отказа родителей.

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