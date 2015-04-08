В США ежегодно тратится $ 4 млрд из-за ошибок при диагностике рака молочной железы



Ошибки в диагностике рака молочной железы обходятся американской системе здравоохранения в 4 млрд долларов в год. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Health Affairs, пишет remedium.ru.

В рамках исследования ученые изучили страховые программы за 2011-2013 года более 700 тыс. женщин в возрасте 40-59 лет.

Как отмечают авторы работы, в основном ненужные расходы связаны с ложноположительными результатами маммографического скрининга – из-за это тратится 2,8 млрд долларов. Еще 1,2 млрд долларов тратится на лечение новообразований, не угрожающих жизни пациенток.

По словам ученых, каждый ложнопозитивный результат маммографии стоит около 852 долларов, тогда как один случай гипердиагностики инвазивного рака молочной железы обходится в 52 тыс. долларов, а протоковой карциномы in situ – в 12 тыс. долларов.