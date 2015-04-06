Видеоигры негативно влияют на поведение детей

По словам ученых из Университета Оксфорда, дети, которые проводят за видеоиграми больше трех часов в день, часто гиперактивны, участвуют в драках и не заинтересованы в учебе. Исследователи изучали влияние разных видов и жанров игр на поведение и успеваемость детей, пишет meddaily.ru.

Специалисты опросили 200 школьников в возрасте от 12 до 13 лет. Они рассматривали одиночные, многопользовательские, жестокие игры, драки, головоломки, стратегии, спортивные игры и гонки. Успеваемость и поведение участников оценивали их учителя. Связи между жестокими играми и агрессией в реальной жизни или неуспеваемостью ребенка ученые не обнаружили. То есть, на поведение влияет именно время, а не тип игры.

Дети, которые играли в видеоигры менее одного часа в день, вели себя хорошо и были менее гиперактивными. Исследователи призывают родителей следить за тем, сколько времени ребенок посвящает видеоиграм. Некоторые родители могут полагать, будто стратегии и игры-головоломки повышают успеваемость и развивают социальные навыки. Однако исследование показало: это не так. Дети, игравшие в видеоигры, учились и общались не лучше тех, кто в видеоигры не играл.