Чеснок замедляет процессы старения

Исследователи из Университета Миссури обнаружили: настоящим суперпродуктом чеснок делают углеводы, пишет meddaily.ru. Специалисты изучали производное углеводов чеснока - FruArg. Ученые наблюдали за тем, как питательные вещества, содержащиеся в чесноке, реагировали на стресс, вызванный условиями окружающей среды.

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Такой стресс может возникать из-за процесса старения, курения, загрязнения окружающей среды, черепно-мозговой травмы или чрезмерного употребления алкоголя. От повреждения мозг защищают клетки микроглии. В ходе воспалительного процесса их число увеличивается. Однако данные клетки выделяют опасное вещество - оксид азота. Избыток оксида азота приводит к повреждению мозга и развитию таких нейродегенеративных заболеваний, как болезни Паркинсона и Альцгеймера.

Исследователи создали клеточную модель стресса. Как и ожидалось, вследствие стресса клеток микроглии стало больше, и они выделяли опасный побочный продукт. Когда ученые добавили в модель FruArg, клетки микроглии начали выделять меньше оксида азота. Кроме того, FruArg способствовал выработке полезных для мозга антиоксидантов. В будущем исследователи планируют выяснить, может ли FruArg справиться с болезнями сердца, диабетом и раком.