Энергичные упражнения защищают сосуды

До этого считалось, что данную функцию лучше всего выполняют упражнения умеренной интенсивности, пишет meddaily.ru.

Исследователи оценили, как влияют на сосуды подростков умеренные и интенсивные физические упражнения. Участники выпили калорийный молочный коктейль. Ученые выяснили: благодаря 25 минутам езды на велосипеде функции кровеносных сосудов добровольцев из-за употребления жирной пищи не страдали. При этом всего восемь минут энергичной езды на велосипеде не только защищали сосуды, но и положительно влияли на их функции.

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Кроме того, мальчикам и девочкам больше нравились физические упражнения именно высокой, а не умеренной интенсивности. Подростки редко соблюдают рекомендации по физическим упражнениям. Немногие уделяют упражнениям умеренной интенсивности, как минимум, один час в день. Вероятно, энергичные упражнения помогут решить данную проблему.