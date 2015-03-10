Сидячий образ жизни негативно влияет на мозг

В исследовании, проведенном в Бостонском университете, приняли участие более 1200 взрослых людей. Специалисты наблюдали за участниками в течение 20 лет. В начале исследования мужчины и женщины, средний возраст которых составлял 41 год, ходили по беговой дорожке со скоростью около 1 метра в секунду. Ученые следили за кровяным давлением и частотой сердечных сокращений участников, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Затем специалисты просканировали мозг добровольцев, когда тем исполнилось 60 лет. Кроме того, участники выполнили когнитивные тесты. В мозге у тех, чья частота сердечных сокращений на беговой дорожке резко возрастала, серого вещества оказалось меньше. Некоторые из этих участников также хуже справлялись с когнитивными тестами. Людям, у которых на беговой дорожке повышалось диастолическое артериальное давление, тяжело давались тесты на принятие решений.

Считается, что сильное и быстрое увеличение частоты сердечных сокращений и артериального давления, которое наблюдается, когда неактивный человек занимается спортом, повреждает мозг. Мелкие кровеносные сосуды в мозге особенно уязвимы к скачкам артериального давления. Проблемы с сосудами могут стать причиной изменения структуры мозга и когнитивных нарушений.

Скорее всего, неактивные люди склонны к развитию слабоумия. Мозг обычно уменьшается с возрастом, но разница в размере наиболее заметна при болезни Альцгеймера. Исследование, проведенное ранее, показало: от когнитивных нарушений могут защитить регулярные прогулки.