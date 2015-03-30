Ученые планируют использовать табак для лечения рака

Учеными установлено, что цветки табака являются крайне активными при борьбе с раковыми клетками, пишет megamedportal.ru.

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Одной из главных причин возникновения раковых клеток в организме человека является злоупотребление курением, однако ученые решили продемонстрировать, что табак это не только источник смертельноопасного недуга, но и возможным веществом, которое позволяет его излечить.

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В табачных цветках биологам удалось выявить молекулу, известную под кодовым названием NaD1. Она предназначена для предохранения растения от плесневых или паразитирующих микроорганизмов. Во время экспериментов специалисты установили, что при проникновении вредных микроорганизмов в растение молекула создает структуру, которая похожа на клещи, блокирующие липиды клеток рака и разрывают их поверхность. В результате чего клетка полностью разрушается.

Также исследователи отмечают, что многие существующие противораковые методы лечения оказывают влияние на весь человеческий организм. В отличие от них, молекула NaD1 воздействует только на раковые клетки, не принося здоровым частям организма какого-либо вреда. По мнению ученых, данное открытие может совершить переворот в методах лечения онкологии