В США одобрен препарат для лечения легочной формы сибирской язвы

Препарат разработки канадской компании Cangene Corporation изготавливается из плазмы крови добровольцев, привитых против сибирской язвы, пишет remedium.ru.

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Эффективность противосибиреязвенного иммуноглобулина оценивалась в испытаниях на животных, так как по этическим соображениям провести полноценные клинические исследования при участии волонтеров было невозможно. В рамках эксперимента кролики и обезьяны подвергались воздействию смертельной дозы спор сибирской язвы. Затем им вводился Антрасил или плацебо. Выживаемость обезьян на фоне Антрасила составила 36-70%, тогда как в плацебо-группе никто из животных не выжил. Было показано, что вероятность выживаемости увеличивается при введении более высоких доз препарата.

Испытания на кроликах продемонстрировали, что комплексная терапия Антрасилом и антибактериальными препаратами позволяет добиться 71-процентной выживаемости, против 25-процентной выживаемости при монотерапии антибиотиками.

В исследованиях безопасности Антрасила приняли участие 74 взрослых волонтера. Наиболее распространенной реакцией на препарат были головные боли, боли в спине, тошнота и воспаление места инъекции.