Каждый день в Европе туберкулезом заболевает 1000 человек - ВОЗ

В этом столетии Европейскому региону скорее всего не удастся победить туберкулез, информирует Reuters. Такой прогноз сделали специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подчеркнув, что ежедневно в Европе туберкулезом заболевает около 1000 человек.

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Чтобы добиться элиминации туберкулеза к 2050 году, правительствам стран Европейского региона необходимо в два раза увеличить ежегодные показатели по сокращению числа новых случаев заболевания. Особую обеспокоенность ВОЗ вызывает распространение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью.

По оценкам ВОЗ, в 2013 году туберкулезом заболели 360 тыс. жителей европейского региона, из них 65 тыс. было зарегистрировано на территории Европейского союза и Европейской экономической зоны. Стоит отметить, что Европейский регион ВОЗ объединяет 53 страны с общим населением в 900 млн человек.

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Всего в мире в 2013 году было инфицировано 9 млн человек, также было зарегистрировано 1,5 млн летальных исходов заболевания. Что касается туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью, то ВОЗ зафиксировала около 480 тыс. таких случаев. Более половины заболевших проживают в Индии, Китае и Российской Федерации.