В США состоится забег для спортсменов, которые по состоянию здоровья используют медицинские устройства

Компания Medtronic объявляет о начале приема заявок от бегунов со всего мира, которые по состоянию здоровья используют различные медицинские устройства. Спортсмены получат возможность представить свои страны в составе команды «Мировые герои Medtronic» (Medtronic Global Heroes), которая собирается уже десятый год подряд. Заявки принимаются от спортсменов, которые используют различные медицинские устройства, соответствующие установленным критериям, независимо от того, кто является их производителем.

За девять лет проекта 209 спортсменов, страдающих различными заболеваниями, из 28 стран мира приняли участие в забегах по живописной трассе, пролегающей вдоль берегов озер и по жилым районам Миннеаполиса и Сент-Пола (США).

Организаторы отберут не более 25 спортсменов, которым будет оплачен вступительный взнос за участие в марафоне Medtronic Twin Cities или забеге на 10 км Medtronic TC 10 Mile, а также авиаперелет, проживание и приглашение на целый ряд VIP-мероприятий (для самого члена командыGlobal Heroes и одного сопровождающего лица).

Прием заявок заканчивается 1 мая 2015 г. В команду Global Heroes принимаются спортсмены, использующие различные медицинские устройства при следующих заболеваниях: сердечная недостаточность, диабет, хронический болевой синдром, заболевания позвоночника, а также неврологические, гастроэнтерологические и урологические заболевания.

ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТКРЫТ: бегунам, которые пройдут конкурсный отбор и примут участие в марафоне Medtronic Twin Cities или забеге на 10 км Medtronic TC 10 Mile, будут оплачены авиабилеты, проживание и вступительный взнос.