FDA создаст нормативно-правовую базу обращения гомеопатических средств

14:13, 25 марта 2015
Зарубежные новости
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Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) проведет публичные слушания для сбора информации и экспертных мнений по применению гомеопатических препаратов

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В дальнейшем ведомство намерено создать нормативно-правовую базу для обращения гомеопатических средств, сообщает Reuters.

На слушаниях, которые пройдут  20-21 апреля, будут обсуждаться безрецептурные и рецептурные гомеопатические ЛС, а также биологические препараты этой категории. 

Ранее правительство Австралии опубликовало исследование, в котором было доказано отсутствие эффективности гомеопатических средств. Также FDA разместило на своем сайте предупреждение о потенциальной опасности применения гомеопатии в лечении астмы. 

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Основные принципы гомеопатии были сформулированы немецким врачом Самуэлем Ганеманом в конце XVIII века. Он предложил использовать в терапии сильно разведенные препараты, которые, предположительно, вызывают у здоровых людей симптомы, подобные симптомам болезни пациента.  

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