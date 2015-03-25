FDA создаст нормативно-правовую базу обращения гомеопатических средств

В дальнейшем ведомство намерено создать нормативно-правовую базу для обращения гомеопатических средств, сообщает Reuters.

На слушаниях, которые пройдут 20-21 апреля, будут обсуждаться безрецептурные и рецептурные гомеопатические ЛС, а также биологические препараты этой категории.

Ранее правительство Австралии опубликовало исследование, в котором было доказано отсутствие эффективности гомеопатических средств. Также FDA разместило на своем сайте предупреждение о потенциальной опасности применения гомеопатии в лечении астмы.

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Основные принципы гомеопатии были сформулированы немецким врачом Самуэлем Ганеманом в конце XVIII века. Он предложил использовать в терапии сильно разведенные препараты, которые, предположительно, вызывают у здоровых людей симптомы, подобные симптомам болезни пациента.