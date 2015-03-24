Сердечникам нужно опасаться металлоискателей

Сейчас с металлоискателями сталкиваются уже не только авиапассажиры, но и те из нас, кто пользуется общественным транспортом. У сердечников возникают сомнения: не опасно ли?

Не опасно, если человек не носит в себе электрокардиостимулятор – прибор, контролирующий частоту сердечных сокращений. В этом случае опасения выросли не на пустом месте, пишет gogetnews.info.

– Старые модели не имели надежной защиты и действительно могли блокироваться под воздействием магнитного поля таких рамок, – объясняет Дмитрий Царегородцев, доцент кафедры факультетской терапии №1 лечебного факультета Первого МГМУ им. Сеченова. – На работу современных кардиостимуляторов рамки не влияют, если проходить через них не задерживаясь.

И всё же тем, кто носит кардиостимулятор, врачи советуют не останавливаться под рамкой. И предупреждают по поводу ручного детектора, который часто используют, например, в аэропортах: магнит, который это устройство содержит, вполне может повлиять на работу стимулятора.

Вообще же сердечнику, если возникают какие-либо сомнения насчет контакта с приборами-металлоискателями, стесняться не стоит – всегда есть возможность обойтись без этого.

– Пациент может продемонстрировать сотрудникам охранных служб паспорт кардиостимулятора, который выдается каждому больному после имплантации подобного устройства, – советует Дмитрий Царегородцев. – В этом случае они могут провести человека мимо рамки и досмотреть вручную, если необходимость этого диктуется инструкцией.