Беречь сердце нужно с детства

Как правило, о здоровье сердца задумываются те, у кого оно уже пошатнулось. Конечно, сохранить нормальную работу сердца проще, чем восстанавливать её, пишет Здоровье. Беречь сердце нужно начинать уже в детстве, и это подтверждается научными исследованиями.

Большинство детей рождается со здоровым сердцем и нормальным артериальным давлением. Затем, в основном из-за неправильного питания, баланс нарушается. Об этом говорят авторы исследования в журнале Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes. Поэтому так важно прививать детям тягу к здоровому образу жизни.

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Учёные измерили 4 важнейших компонента здоровья сердца и сосудов (индекс массы тела, рацион, артериальное давление и уровень холестерина) у 8961 детей 2-11 лет, принимавших в 2003-2010 годах участие в Национальной программе проверки здоровья и питания (NHANES). У 99% участников хотя бы один параметр выпадал из рамок нормы. Чаще всего этим параметром оказывалась диета: всего 10% детей ели достаточно овощей, фруктов, рыбы и злаков. Девять десятых респондентов потребляли слишком много соли, и более половины излишне увлекались газировкой, получая от неё более 450 ккал в неделю. 30% детей имели лишний вес, а у 40% наблюдали повышенный уровень холестерина. При этом давление у большинства участников исследования оставалось нормальным — видимо, в силу того, что детски организм лучше способен сопротивляться негативным воздействиям среды и восстанавливаться.

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Конечно, исследование можно было бы сделать более полным и точным. Для этого можно было использовать не «взрослые» критерии правильного рациона и измерять физическую активность участников, чтобы оценить их реальную потребность в калориях. Однако общий вывод о том, что надо заботиться о здоровье сердца и сосудов смолоду, остаётся в силе.